Nicola Gratteri, la rivolta di 51 magistrati: "Ora ci indaghi tutti"

È una faida tra toghe quella che sta prendendo piede in queste ore, proprio dopo le parole di Nicola Gratteri a sostegno del no al referendum Giustizia. "Nell'assordante silenzio dell'Anm apprendiamo dall'ultima dichiarazione pubblica - resa, ancora una volta, senza contraddittorio - dal Procuratore di Napoli Gratteri che votano 'No' 'le persone per bene e le persone che credono nella legalità, mentre votano 'Sì' 'gli indagati, gli imputati, gli appartenenti alla massoneria deviata e a tutti i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente'. Dopo l'inversione a U sul sorteggio e la falsa citazione di Falcone, ora la lectio magistralis sull'identikit del voto. Ci scusiamo con i cittadini che si sono sentiti oltraggiati da tali affermazioni. La cultura della giurisdizione è per noi comandamento di vita e non vuoto slogan da fiera. Intanto, aumentano le adesioni dei Magistrati che votano Sì. Ci indaghi tutti, sig. Gratteri".

Questo quanto contenuto all'interno di un comunicato firmato da 51 magistrati di vari Tribunali e Procure d'Italia sulle affermazioni di Gratteri. La toga e procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli ha detto che "per il 'no' voteranno le persone perbene, quelle che credono che la legalità sia importante per il cambiamento della Calabria. Voteranno per il 'si' gli indagati, gli imputati, la massoneria deviata e i centri di potere che non avrebbero vita facile con una giustizia efficiente".