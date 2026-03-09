Referendum giustizia, le locandine che fanno impazzire toghe rosse e Travaglio

Vignette che fanno impazzire la sinistra quelle realizzate da Federico Palmaroli in collaborazione con le Camere Penali. In arte Osho, l'artista ha realizzato vari manifesti presenti sugli autobus delle grandi città italiane: Roma, Milano, Torino, Palermo... E tutti a favore del "Sì" al referendum. Una di queste mette in scena una proposta di matrimonio: lui in ginocchio con in mano una scatola e al suo interno la bilancia della giustizia. E lei: "Oddio, non so che dire". Lui? "Dì di sì e basta".

Vignette di ben altro tenero quelle invece diffuse dal fronte del "No". L'ultima immagine è quella condivisa da Antimafia 2000. Qui si vede la dea bendata con le due bilance, finisce sulla croce, con busto e piedi legati. Un'immagine blasfema che però i contrari al referendum non si fanno problemi a utilizzare.