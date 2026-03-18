Bernadette Nicotra, la giudice del Csm: "Pericoli inesistenti, io voto sì"

Però ammette: “Solo una parte minoritaria dei pm ha condizionato le scelte di politica criminale”. Ed è proprio qui che nasce il nodo. Perché quando la giustizia sconfina, la politica è costretta a intervenire. “C’è una parte della magistratura che… ha perso di vista il rigoroso rispetto delle regole”. Una frase che pesa, perché detta da chi quel mondo lo conosce dall’interno. E sulle incursioni nella politica? “Fortunatamente solo in poche occasioni”. Ma il principio è netto: “Non ci sono magistrati progressisti o conservatori. Solo magistrati che devono applicare la legge”. Infine il Csm. Riformarlo sì, demolirlo no. “Oggi dà prova di trasparenza, efficienza e celerità”. E con la riforma, assicura, “residuali condizionamenti… saranno definitivamente superati”. Resta qualche dubbio sul sorteggio: “È il tema più discutibile”. Ma anche qui, spiragli aperti. Insomma, tanta acqua su un fuoco fatuo, non c’è nessuna rivoluzione in atto. Nessuna mano del governo sulle toghe. Nessun dramma costituzionale.