Referendum, Pier Silvio Berlusconi: "Voto Sì per motivi di civiltà e modernità"

"Da editore non voglio esprimere la mia opinione, anzi abbiamo dato voce a entrambi gli schieramenti sempre e comunque. Da cittadino dico senza alcun problema che votare è importante, perché è una questione fondamentale per il nostro paese. Io voterò, non so se domenica o lunedì mattina. Voterò convintissimamente Sì, non per motivi politici ma di civiltà e modernità, per essere al passo con i tempi di un paese democratico, civile e moderno". Lo ha detto Pier Silvio Berlusconi, group Chairman e Ceo di Mfe MediaForEurope, in occasione di un incontro con la stampa presso gli studi di Cologno Monzese, con la stampa presso gli studi di Cologno Monzese. Parlando ancora del referendum, Berlusconi ha spiegato: "Lo ritengo talmente tanto un tema di civiltà e modernità che i politici di un paese moderno devono affrontare e risolvere evolvendo nel loro lavoro. Detto ciò basta vedere quanto dibattito c’è in Italia su questo argomento che sembra puramente politico ma non lo è non deve essere di destra o sinistra, ma di modernità e rivolgersi ai cittadini penso che sia la cosa giusta".

Ma c'è stato spazio anche per un piccolo commento sulle Atrp Finals: "Tutto ciò che è sport per noi è interessante, perché raggiungiamo target diversi che differenziano gli ascolti da zoccolo duro, ci sono sport che hanno un grande valore ma un grandissimo costo, li prenderemmo tutti ma è una questione di costi e ricavi, i grandi eventi ormai sono delle tv pubbliche e delle tv a pagamento, perché se gli togli sport e grandi eventi non esistono praticamente più. Sul tennis dove riusciamo siamo interessati".