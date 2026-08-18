Ranucci e Lavitola, il vero movente: "Tu ci sei mai stato?", l'intercettazione che cambia il quadro

Qual è il vero movente che avrebbe spinto Valter Lavitola a organizzare un attentato contro il suo “amico” Sigfrido Ranucci? Davvero l’idea di creare un’aura attorno al personaggio, per candidarlo alle prossime politiche? O c’è dell’altro? È la domanda che si pongono gli inquirenti da quando hanno arrestato il faccendiere salernitano, reo confesso di aver fatto da mandante all’azione violenta contro il conduttore di Report. La Procura di Roma cerca risposte nel computer di Valter Lavitola, nei messaggi e nei rapporti tra l’imprenditore e il conduttore. I carabinieri del Nucleo Investigativo – si legge sul Corriere della Sera - stanno verificando soprattutto la versione fornita da Lavitola: l’attentato sarebbe stato organizzato per convincere le autorità a rafforzare la protezione dell’amico. La sua tesi ruota attorno alla sicurezza di Ranucci, che prima dell’esplosione avrebbe avuto una rete di protezione giudicata insufficiente. Sotto casa del giornalista, secondo quanto ricostruito nell’inchiesta, quattro pregiudicati avrebbero collocato una “gelatina da cava”.

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Dopo l’attentato, la scorta di Ranucci è stata rafforzata fino a otto agenti. Ma gli investigatori vogliono capire se dietro quella spiegazione ci sia davvero soltanto l’intenzione di proteggere il giornalista oppure un secondo fine. La Procura mantiene in campo l’ipotesi di un agguato legato, infatti, alla possibile discesa in politica di Ranucci. Un progetto che, secondo la ricostruzione, avrebbe potuto favorire anche Lavitola, interessato a un rilancio politico e istituzionale.

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