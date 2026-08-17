Ranucci, anche il presidente Anm Tango lo scarica? "Questo è sempre sbagliato..."

Alla fine su Sigfrido Ranucci interviene, non senza imbarazzi, anche l'Anm. E lo fa per bocca di Giuseppe Tango, presidente dell'Associazione nazionale magistrati, il sindacato delle toghe. Chiamato in causa qualche ora fa da Natalia Ceccarelli, giudice della Corte d'Appello di Napoli. Intervistata dal Corriere della Sera, aveva polemicamente ricordato ai colleghi che il giornalista di Report, dopo l'attentato subito lo scorso autunno, "era stato portato in trionfo come fosse la Madonna pellegrina" nel pieno della campagna elettorale sul referendum sulla giustizia, anche in funzione anti-governo. E che proprio per quello, alla luce di quanto emerso su quella bomba (il mandante è stato Valter Lavitola, faccendiere molto chiacchierato e amico fidato di Ranucci) oggi qualcuno nell'Associazione dei magistrati dovrebbe chiedere scusa.

"I magistrati presenti all'assemblea" dell'Anm "dell'ottobre scorso hanno spontaneamente tributato un applauso a una persona, a un giornalista che qualche giorno prima era stato vittima di un attentato con un'esplosione di una bomba sotto la propria abitazione, replica Tango. Un gesto quindi di solidarietà e di vicinanza quantomeno dovuto in quel contesto. E ricordo i tanti attestati di solidarietà bipartisan, di politici di ogni schieramento, inclusa la presidente del Consiglio", puntualizza sempre il presidente dell'Anm al Tg1, citando Giorgia Meloni.