Garlasco, questa porcata su Stasi non è un semplice errore ma una macchia per il sistema

Che però si fosse arrivati sino a quel punto superava l’immaginabile. Perché a venire smentita dal documento sparito era proprio la prova che aveva portato gli inquirenti a sbattere Stasi in galera, dopo un surreale interrogatorio: la presenza del sangue di Chiara sui pedali della sua bici, rinfacciata al “biondino dagli occhi di ghiaccio” dal pm Rosa Muscio, col povero Stasi che non sa che rispondere, cerca di spiegare l’inspiegabile. E la Procura lo arresta.

Dell’accanimento che nel 2007 aveva fatto del fidanzato della vittima il bersaglio unico dell’indagine sul delitto di Garlasco avevano trovato, strada facendo, numerose tracce.

Si racconta che gli avvocati di Alberto Stasi non abbiano creduto ai loro occhi. Che, quando gli è stato detto che un documento scientifico, inoppugnabile smontava la “prova regina” contro Stasi ma era stato fatto sparire dall’indagine sulla morte di Chiara Poggi, si sono detti: impossibile.

Il sangue su quei pedali non c’era mai stato. E neanche il Dna. I carabinieri del Ris il 19 settembre 2007 scrivono che è Dna di Chiara “oltre ogni ragionevole dubbio”. Il giorno dopo scoprono che si sono sbagliati, di Dna non c’è traccia. Ma lo tengono per sé. Il secondo esame non finisce nel fascicolo del pm, non entra in nessuno degli interminabili processi che segnano prima l’assoluzione e poi la condanna di Stasi. All’intera storia del caso Garlasco manca un pezzo cruciale.

Per questo Giada Bocellari, quando i suoi consulenti scoprono la seconda analisi, passa un mese a rileggere tutti gli atti del processo: è incredula, da qualche parte la carta deve esserci. Invece non c’è. Per dare un senso alla faccenda non basta rifarsi al clima di Garlasco nell’estate di 19 anni fa, alla pressione mediatica per la soluzione del caso, al pregiudizio che tanti - investigatori, inquirenti, giornalisti - nutrivano verso Stasi. Era il colpevole perfetto. Facile, sottomano, passabilmente antipatico. E in qualche modo tranquillizzante, perché risparmiava a tutti la fatica di cercare altrove un assassino senza volto. È indubbio che una lunga serie di sciatterie compiute nelle indagini di allora e nello spin off del 2016, con la prima indagine su Sempio, nascano dalla convinzione che la verità fosse già sottomano.

Ma la storia della controanalisi sparita va oltre, non è uno dei tanti errori che trovano spiegazione nella furia quasi agonistica che a volte muove le indagini. È una macchia che insieme ai suoi autori incrimina il sistema che può produrre danni del genere. Non è un caso senza precedenti: anche nel processo all’Eni vennero, con altrettanta disinvoltura, fatte sparire prove cruciali a discarica. Ma i capi dell’Eni avevano le spalle larghe e se la cavarono lo stesso. Stasi invece finì in carcere. E la falsa analisi dei Ris sopravvisse incolume a tutti i gradi di giudizio, fino a venire scolpita come elemento certo (“abbondante materiale cellulare”) nella sentenza della Cassazione che nel 2016 rese definitiva la condanna dell’ex bocconiano.