Ranucci e Lavitola, Natalia Potenza vuota il sacco: "Il figlio autistico falso alibi"

Alle 10 e 30 di questa mattina Natalia Potenza, ex compagna di Valter Lavitola, accompagnata dall’avvocato Giuseppe Cavallaro o da un suo collaboratore, dovrebbe varcare la porta della Procura di Roma, per recarsi nell’ufficio del pm Edoardo De Santis e iniziare a raccontare la sua verità. La donna si presenta all’appuntamento dopo aver lavorato per giorni a un memoriale che, secondo i ben informati, sarebbe lungo almeno 180 pagine. Che sono il riassunto delle decine di documenti che Natalia ha scaricato dal computer che condivideva con il compagno. Solo ieri, lei e il suo legale, avrebbero passato al setaccio 1.200 pagine. Lette e rilette. La testimone sarebbe pronta a parlare della trattativa per le mura del bistrò Cefalù, di proprietà della cinquantaseienne romana Paola Rizzo, in cui, secondo il suo legale, sarebbe intervenuto direttamente Ranucci, il quale avrebbe usato un’inchiesta di Report per fare pressioni su un possibile intermediario.

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Per l’acquisto del b&b e delle mura del ristorante dall’Argentina, terra d’origine della Potenza, sarebbero arrivati 200.000 euro grazie alla vendita di alcuni appartamenti a Buenos Aires da parte della famiglia della quarantasettenne: «Lavitola ha pagato le caparre, dicendo che avrebbe intestato tutto a entrambe le sorelle, Natalia e Andrea, ma non l’ha fatto. Ha inserito solo Natalia perché sapeva che la poteva circuire e minacciare». Nonostante una lettera di diffida di Cavallaro, «per quattro anni» l’ex compagna «è stata zitta». Ma adesso ha preso coraggio e, dopo avere tagliato i ponti con l’ex compagno, ha inserito come presidente della cooperativa Cefalù proprio la sorella, in attesa di concludere la compravendita degli immobili attraverso un mutuo. Ma il tema principale è un altro. Secondo Cavallaro, dopo la decisione del Tribunale di Napoli di confiscargli 12 milioni di euro per i contributi per l’editoria illecitamente incassati con L’Avanti!, Lavitola sarebbe diventato un fantasma per l’Erario. Già nella sentenza si leggeva che aveva chiesto alla sorella Maria di «vendere fittiziamente» la villa di Positano e poi aveva provato a salvarla, così come altri beni, tramite un prestanome, Alexander Herodoto De Campos, «un brasiliano che vive nelle favelas».

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LA BANCA HIPOTEKARNA Il vizietto di schermare i propri beni non gli sarebbe passato. Ristorante e b&b sono controllati dalle società riconducibili alla Potenza, la Baires e la cooperativa a responsabilità limitata Cefalù, ma Lavitola, è l’accusa, avrebbe diversi conti esteri. Per esempio, l’ex compagna avrebbe indicato nella sua memoria, una banca del Montenegro, la Hipotekarna. Qui il faccendiere, secondo la madre dei suoi figli, avrebbe un conto aperto da un prestanome. «Lei non ha idea di quanti soldi abbia in giro per il mondo Lavitola» chiosa l’avvocato. «Non si può intestare neanche uno spillo. Quindi i soldi che arrivavano dagli affari che faceva in giro, in Africa, Montenegro, Brasile, eccetera, dove finivano? E il signor Ranucci ha mai chiesto di fare il socio di Lavitola nel business dei carbon credit?». La domanda è molto interessante e per questo chiediamo quale sia la risposta. Ma Cavallaro replica con un altro quesito: «Secondo lei il buon Ranucci rilascia un’intervista a un giornalista dello Zimbabwe per dare una mano a Lavitola nell’affare milionario dei carbon credit e non si vuole mettere in società con lui? Siamo sicuri?». La contro-intervista continua: «Il denaro che è stato utilizzato per pagare i bombaroli da dove proveniva? Siamo certi che dai bilanci della Cefalù e della Baires si potessero recuperare soldi da dare a quei signori? O forse ci sono affari loschi che Lavitola ha fatto in giro per il mondo e di cui, forse, Natalia Potenza è a conoscenza?». Lavitola avrebbe avuto problemi in Zimbabwe perché lì i controlli antiriciclaggio funzionerebbero. Mentre avrebbe trovato meno ostacoli altrove: «In Montenegro e in altri posti del mondo queste verifiche non ci sono. Ci sono grandi studi legali che non fanno segnalazioni antiriciclaggio. Non mi risulta che un’importante società di revisione abbia lanciato alert su alcuni affari realizzati da Lavitola o che lo abbiano fatto i notai che hanno avuto Lavitola in studio in determinati atti di acquisto di poderi in Toscana, nonostante davanti a loro ci fosse un pluripregiudicato che non si può intestare neanche uno spillo». Nella sua memoria la donna avrebbe segnalato i rapporti tra l’ex compagno e la Macos srl, una società bergamasca di costruzioni con 2 milioni di euro di capitale, posseduta al 90 per cento dalla holding del presidente rumeno, Marius Neagu.

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