David Rossi, "il testimone ha stuprato un pakistano"

La donna ha portato all’attenzione dei media «le modalità del tutto scorrette con cui sono state raccolte le dichiarazioni» del consanguineo da parte di un ufficiale del Ris dei carabinieri: «Le informazioni e le dichiarazioni del detenuto sono state trascritte su semplici fogli di appunti, in modo del tutto informale, senza che sia mai stato rilasciato un verbale ufficiale né al detenuto stesso, né successivamente al suo legale difensore (Roberto Nesticò, ndr)».

Non basta. La Vilanova ha denunciato «pressioni e insistenza ingiustificata»: «Il detenuto ha subito visite continue e insistenti, rifiutandole tutte. In un’occasione, una guardia carceraria ha chiamato Renan dicendogli che giù ad aspettarlo c’era la sua famiglia. Di questo specifico episodio sono testimone diretta. In quella circostanza Renan mi ha, infatti, telefonato per verificare se fossi davvero lì [...]. Una volta compreso il tentativo di inganno, mio fratello è immediatamente rientrato nella sua cella». Ma l’«assedio» sarebbe continuato: «Anche il giorno in cui sono stati presi i sopra citati appunti informali, Renan aveva espresso il chiaro desiderio di non incontrare nessuno; tuttavia, l’insistenza del personale lo ha di fatto costretto a scendere, provocandogli un forte stato di stress. Sotto una simile pressione psicologica, chiunque, pur di far cessare quell’insistenza asfissiante e liberarsi di una situazione insostenibile, avrebbe finito per cedere, dicendo o facendo qualunque cosa pur di essere lasciato in pace».

Per la donna tali comportamenti sarebbero «inaccettabili»: «Mio fratello sta già pagando per i propri errori e ciò che gli è stato fatto è ingiustificabile». La sorella è durissima con chi in Parlamento sta indagando sulla fine di Rossi: «Ritengo che la Commissione abbia fatto un grave errore: se non hanno un testimone, come fanno a portare avanti una tesi? Hanno usato mio fratello» assicura. E invoca «un trattamento equo» per il parente e «il rispetto delle regole»: «Prima di ogni altra cosa, parliamo di esseri umani».

Proprio ieri si è svolta a Prato un’udienza del processo che vede alla sbarra Vilanova per violenza sessuale. L’uomo, nel 2023 avrebbe stuprato un compagno di cella pakistano. Il brasiliano, in preda al desiderio notturno, avrebbe colpito con un calcio in faccia la vittima e poi lo avrebbe minacciato con un rasoio. Quindi avrebbe abusato dell’uomo, usandogli la cortesia di cospargersi d’olio il membro. La notte successiva avrebbe preteso una fellatio.