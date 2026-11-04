Rapina in strada un imprenditore: lui reagisce, finisce malissimo per il ladro

Nel primo pomeriggio del 2 novembre, nel quartiere Settefrati di Barletta, si è verificata una sparatoria davanti alla filiale della BCC Canosa-Loconia, all’incrocio tra via Regina Margherita e via Boggiano. La scena, ripresa dalle telecamere di videosorveglianza, si è svolta in pieno giorno, in una zona frequentata da automobilisti, pedoni e bambini.

Protagonisti dell’episodio sono un imprenditore, che stava per entrare in banca per depositare una cospicua somma di denaro, e due uomini a bordo di uno scooter, presumibilmente intenzionati a rapinarlo. Dopo aver raggiunto l’uomo, i due si sono allontanati rapidamente e sono stati esplosi almeno due colpi di pistola. Uno ha ferito un 25enne di Barletta, già noto alle forze dell’ordine per reati legati allo spaccio di droga, mentre l’altro ha colpito la vetrina blindata di un negozio.

Il giovane ferito è stato trasportato all’ospedale Dimiccoli, dove è ricoverato nel reparto di ortopedia. Nonostante le lesioni all’arteria femorale e la frattura del femore destro, non è in pericolo di vita. L’uomo che si trovava con lui sullo scooter è invece riuscito a fuggire.

Sul posto è intervenuto il personale dei carabinieri, che ha avviato le indagini sotto il coordinamento della Procura di Trani. Durante i controlli è stata ritrovata una pistola tra i cespugli davanti a una pizzeria della zona. Gli investigatori hanno ascoltato l’imprenditore e stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e identificare chi abbia esploso i colpi.