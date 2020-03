Amici, il dramma privato di Javier a poche ore dal serale: doppie corna in puntata?

Francesco Fredella 27 marzo 2020 a

E ad Amici, per un attimo, si fa spazio il gossip. Che fa le scarpe alla musica e alla danza. Tutto riguarda Javier, uno dei concorrenti entrato da single ad Amici di Maria De Filippi. Un breve rewind: durante il pomeridiano si è fidanzato con una ragazza francese. Tra loro, prima di entrare nelle casette, è finito tutto. La storia è venuta a galla quando si è avvicinato ad Talisa Ravagnani, che era abbastanza colpita da lui nelle scorse settimana. Il colpo di scena, però, arriva quando Javier pensa alla sua ex. All’improvviso. Lui vuole sentirla al telefono anche se gli altri concorrenti sostengono che il suo comportamento non sia molto scorretto nei confronti di Talisa. “Ho promesso a lei che la chiamavo quando stavo dentro. Una chiamata in amicizia”, assicura Javier.

Che non ascolta le ragazze delle casa ed insiste: “Le ho promesso di parlarle, voglio dirle ciao come stai. Non voglio chiamare per dire ti ho fatto male. Quello dopo. Adesso sono qui perché voglio sentirla, vediamo un attimo”. Ma l’ex di Javier non ha voluto ascoltarlo. “Io scrivo un messaggio e te lo mando. È un messaggio di come stai, perdonami”, dice il concorrente. L’ex di Javier sui social spiega perché si è negata al telefono: “Non sono matta né altro, ma non penso sia rispettoso nei confronti di Talisa. Il programma è quasi alla fine e se vorrà chiedermi come sto, può aspettare e concentrarsi sulla danza e non creando drammi”. Talisa, invece, non vuole assolutamente commentare la faccenda e dice un secco basta dopo le segnalazioni di decine e decine di followers.