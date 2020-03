Belen Rodriguez, la confessione su De Martino: "Da quella sera...", che botta per Emma Marrone

29 marzo 2020 a

Operazione rewind. Belen Rodriguez fa sognare tutti. Ricordare Amici. Tutto ebbe inizio proprio in quegli studi. E tra Belen e Stefano De Martino, un ragazzo come altri che sognava il successo, la storia d’amore prese il volo. Facendo sognare tutti. Tra alti e bassi, matrimonio e figlio. Passando per una brusca separazione fino al momento della reunion. Un sogno che si avvera. Oggi una realtà. Belen pubblica una clip del 14 aprile 2002. In quel periodo c’era la gara dei big ad Amici, c’era anche Emma Marrone (che ebbe una storia proprio ad Amici con De Martino). “Quella sera me la ricordo come se fosse ieri. E da quella sera tu non sei mai uscito dai miei pensieri. E mai uscirai”, scrive la Rodriguez che si trova in quarantena con il suo Stefano ed il piccolo Santiago.

