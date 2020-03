Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso: "L'amore è tutto ciò che abbiamo", una foto pazzesca

30 marzo 2020 a

a

a

“L’amore è tutto quello che abbiamo”. Questa la sintesi di Loredana Lecciso sulla vita ai tempi del coronavirus. La showgirl, in uno scatto su Instragram in cui la ritrae di spalle a fianco di Al Bano, parla dell'"unico modo per ciascuno di aiutare l’altro". La Lecciso sta passando i suoi giorni in quarantena nella tenuta pugliese del cantante. SI tratta di semplice stima - come da lei più volte ribadito -, niente ritorno di fiamma dunque. A far loro compagnia anche i figli, non tutti però.

“A Ibiza c’è Romina junior che non riesce a rientrare”, dichiarava Albano alla rivista Oggi. “E non sarà facile spostarsi neppure per Cristel che da quando è sposata vive a Zagabria. In questo momento con me a Cellino, c’è Loredana con i due figli Bido e Yasmine”. Poi Al Bano non nasconde un pizzico di rabbia: "Siamo in guerra contro nemici che abbiamo creato noi con i nostri errori".