Manila Nazzaro, da Miss Italia a professoressa: la quarantena tra i compiti dei figli

Francesco Fredella 31 marzo 2020 a

a

a

Mamma. Miss. Speaker radiofonica (in onda su Radio Zeta, l’emittente di musica italiana del gruppo RTL102.5). Adesso, però, Manila Nazzaro deve fare i conti con le faccende scolastiche dei suoi figli. “Compiti, compiti e lezioni on line”, racconta Manila che è in diretta in queste settimane su Radio Zeta. La Nazzaro in versione professoressa casalinga non l’abbiamo mai vista, ma chi la conosce bene ci racconta che ha tanta pazienza con i suoi figli ed ama seguirli mentre fanno i compiti a casa.

Manila, che venne incoronata Miss Italia da Alberto Sordi, è una donna simpaticissima con una verve inimitabile. Persino all’arrivo dell’ora legale, scherzando su Twitter, ha detto: “Questa quarantena mi donerà tutto il tempo necessario per riuscire a cambiare l’orario nella mia auto”. Adesso Manila è innamorata. La sua storia con Lorenzo Amoruso, ex calciatore e dirigente, va a gonfie vele. Una nostra spifferata ci dice, però, che in questi giorni sono lontani. Cause di forza maggiore: come è logico che sia. Un po’ come accade a tutte le coppie innamorate di questi tempi.

Qualche settimana fa ad Oggi aveva raccontato: “Ma io mi stavo separando e, nonostante fosse scattata subito l’attrazione, non ero pronta per una nuova storia. Sono una donna del Sud e credevo nel mio matrimonio. Perfino dopo la rottura ho sperato che il mio ex marito potesse tornare da noi, cambiato. Così non è stato“. Poi sempre su Oggi ha detto: “Avevo scoperto su Instagram che il mio ex marito si era rifatto una vita. Mi sono detta: ‘Manila, datti un’altra possibilità per essere felice’. Lorenzo mi ha aspettato, con pazienza, per quattro anni”. Una grande storia d’amore. Il resto è cronaca (rosa) di questi giorni.