Belen Rodriguez, la quarantena bollente con Stefano De Martino: "Un altro figlio? Ci stiamo provando così"

Una quarantena bollente per Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Che pare si stiano dando da fare per dare un fratellino o una sorellina al loro bambino Santiago. “Io e Stefano siamo sempre stati così, più tempo passiamo da soli e meglio stiamo, perché il mondo ci condiziona, ci carica di pesi che scarichiamo quando siamo a casa, perdendoci le cose fondamentali”, racconta Belen al magazine Chi in una intervista in cui lascia intendere che i lavori per il secondo figlio siano "in corso", per così dire.

“Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo e, quindi, possiamo lasciarle Santiago per qualche ora e avere momenti nostri”, aggiunge. "A me piacerebbe un altro figlio, ma credo che ci stia pensando anche Cecilia”, che al momento è in isolamento in Trentino con il fidanzato Ignazio Moser.