Ballando con le stelle, Akash Kumar di nuovo single: "Pazzo per le more"

E’ single. Ma bello, bello (come si dice in gergo). Occhio di ghiaccio e fisico statuario. Akash Kumar, conosciuto in tutto il mondo ed ex concorrente di Ballando con le stelle, ha voglia di innamorarsi. Dopo la sua ultima storia, finita di recente, alle nostre orecchie indiscreta arriva una spifferata bomba. “È pronto a innamorarsi di nuovo, vorrebbe trovare l’anima gemella e fidanzarsi”, racconta una fonte segreta molto vicina al modello. Che vive a Milano e non risponde al telefono. Tutto tace, insomma, ma sembra che il bel concorrente di Milly Carlucci sia intenzionato a fare sul serio con una donna. Negli ultimi mesi lo ha travolto una tempesta sentimentale: prima l’addio con la sua fidanzata (di cui non conosciamo l’identità), poi il ritorno di fiamma. Adesso un nuovo capitolo con l’indiscrezione di un Akash sempre più single. Donne, fatevi avanti. Un gola profonda ci dice che ama le more.

