Alberico Lemme guarisce dal coronavirus: "I cadetti? Mai soli, neppure quando ero ricoverto"

Il dietologo

15 aprile 2020

a

a

Alberico Lemme ha continuato sempre a rispondere al telefono. Anche quando dal letto dell’ospedale. “Sono stato ricoverato. Ho lottato contro il Covid-19. Adesso sono guarito. Sono uscito da questa emergenza: i tamponi risultano negativi”, racconta al telefono Lemme (il famoso farmacista che in tv ha lanciato alcuni anni fa la sua dieta).

Come molti italiani, Lemme un mese e mezzo fa - esattamente il 2 marzo - ha avvertito i primi sintomi. “Tutto sembrava nella normalità ma non era così. Il 13 marzo una suora, mia guida spirituale, mia figlia Marta, mia sorella Stefania e mia cognata che fa il medico, notano che la mia situazione stava precipitando e si attivavano per farmi ricoverare al San Raffaele - dice Lemme al Il giornale popolare (dove è anche uno dei collaboratori con una rubrica fissa)”. Poi continua e dice: “Non vi dico la situazione di emergenza al pronto soccorso. Per mancanza di posti letto eravamo tutti nei corridoi. Dopo 3 giorni vengo trasferito in reparto e devo ringraziare di cuore il prof. Alberto Zangrillo, il suo staff di medici e infermieri del reparto di Anestesiologia e Rianimazione che mi hanno salvato la vita”.

Quando gli telefoniamo non perde quella verve comica che lo contraddistingue da sempre. “Non potevo mollare i miei cadetti nemmeno dal letto dell’ospedale, altrimenti sarebbero diventati di nuovo ciccioni. Quindi ho trascorso il mio ricovero sempre al telefono. Reperibile h24”, svela il famoso farmacista. La sua azienda conta venti dipendenti ed è una vera e propria filosofia alimentare. Alberico tuona: “Sto regolarmente pagando gli stipendi a tutti loro, ed ho in sicurezza l’azienda. Adesso lavorato tutti in Smart working come è giusto che sia. Assumerò un altro cuoco e un tecnologo alimentare”. Adesso tutto resta un ricordo. Lemme è pronto a ripartire. Ovviamente da un piatto di spaghetti aglio, olio e peperoncino.

