GF Vip, Clizia Incorvaia aspetta Paolo Ciavarro: "Straziante, pure in zattera", il progetto per l'estate

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia hanno iniziato a fare coppia all’interno della casa del Grande Fratello Vip, prima che lei venisse espulsa per quel minuto di follia che aveva portato alle ormai note parole su Buscetta. Nonostante sia calato il sipario sul reality di Canale 5, i due non sono ancora riusciti a vedersi a causa dell’emergenza coronavirus: lui è a Roma, lei in Sicilia e per ora dovranno aspettare. “Mi manca tantissimo, è straziante non potersi vivere, ma è anche sognante”, ha dichiarato Clizia in un’intervista rilasciata a Chi. “Andrei da lui pure in zattera”, ha confessato, ma intanto bisogna rispettare le restrizioni: “Parliamo la stessa lingua, quest’estate vorrei fare il giro delle isole Eolie in barca a vela con lui”.

