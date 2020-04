Naike Rivelli senza veli sul letto: il fidanzato le tocca il lato B, una foto da censura

21 aprile 2020 a

Non finisce di stupire, Naike Rivelli, neppure durante la quarantena da coronavirus. Una quarantena, quella della figlia di Ornella Muti, che almeno stando a giudicare da quanto si vede su Instagram appare davvero infuocata. E dunque eccola, distesa come mamma l'ha fatta, senza velo alcuno, sulle lenzuola del letto. Il volto di Naike è nascosto, il lato B al contrario campeggia in primo piano. Ma non solo: sulle forme della Rivelli ecco posarsi la mano galeotta del suo fidanzato. A completare il quadro, il commento ironico di Naike: "Che cu*** condividere la quarantena con l'anima gemella". Già, "che cu***" in tutti i sensi. Inutile stare a sottolineare come l'immagine abbia riscosso parecchio consenso, se così lo si può chiamare, tra i fan della Rivelli.

