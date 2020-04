Asia Argento e Vera Gemma, diretta hot vietata ai minori: mani nei jeans, toccatine e seni al vento

22 aprile 2020 a

Una diretta su Instagram di Asia Argento e Vera Gemma ha preso delle pieghe molto piccanti, forse superando anche un po’ il limite. E infatti non sono mancate le critiche feroci, ma anche diversi apprezzamenti per le due donne di spettacolo che si sono divertite sui social senza particolari inibizioni. Soprattutto Vera Gemma ha improvvisato un piccolo show hot, al quale anche Asia Argento ha preso parte: le due hanno mandato in tilt Instagram tra toccatine, mani nei jeans e seni al vento. Qualcuno ha intimato loro di vergognarsi per esporsi in questo modo in pubblico, ma Barbara Costa su dagospia è corsa in loro difesa: “Vergogna di cosa? Di avete tette, gambe e c*** e di mostrarveli?”, per lei si tratta di un video di “prelibatezze da quarantena”.

