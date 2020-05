Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, "infoiatissimi fuori dal Gf Vip". Indiscreto dalla quarantena: la "voglia matta"

Roberto Alessi 03 maggio 2020 a

Clizia Incorvaia, al Grande fratello Vip ci è arrivata perché ha creato interesse la sua storia di corna con l' ex marito, il leader delle Vibrazioni Francesco Sarcina (che, dice lei, fosse sempre molto affettuoso con molte) e Riccardo Scamarcio (il marito dice tradimento, lei dice solo un bacio). E al Grande Fratello è scoppiato l' amore tra lei e Paolo Ciavarro.

Sono tre mesi e passa che sono infoiatissimi l' una dell' altro. Invece niente, giusto solo un tot di baci davanti alle telecamere. Lei è in isolamento in un posto magico: Porto Empedocle, provincia di Agrigento. Lì è cresciuta, lì ha la famiglia in una villa che potrebbe essere un resort, 2.400 metri quadrati tra casa e giardino da sogno. E lui dov' è? A casa, a Roma, con la mamma Eleonora Giorgi che lo tormenta dalla mattina alla sera («Perché lo amo», mi dice).

Sesso niente, a meno che non si ricorra allo smart sexting, l' ultimo singhiozzo in tempi di Coronavirus. «Abbiamo un desiderio folle di stare insieme», dicono. Si vabbè, ma non si quaglia mai. «Quando il destino vorrà. Sono oltre settanta giorni che siamo distanti. La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella Casa del Grande Fratello Vip ci siamo trattenuti. Comunque, a chi capita di amarsi e non "consumarsi? Abbiamo una voglia matta di fare l' amore». Presidente Conte, mettiti una mano sul cuore.

