Fase 2, debutto con sesso in pubblico in pieno giorno. Scandalo a Porto Sant'Elpidio: "congiunti" sul molo, video senza censure

Sesso in pieno giorno, sul molo di Porto Sant'Elpidio. Sarà che fare l'amore "è meno pericoloso dei baci", spiegano gli esperti di coronavirus e contagio. Sarà che dopo due mesi di lockdown, distanze di sicurezza e isolamento sociale, gli ormoni cominciavano a essere incontenibili, Ma nella località balneare delle Marche il 4 maggio, primo della Fase 2, è diventato il giorno dello scandalo.

Due "congiunti" sono stati pizzicati mentre facevano i loro comodi (desnudi) e prontamente ripresi dalla videocamera del telefonino, finendo in rete. Il video in questione è decisamente piccante e senza censure, non pubblicabile. Un briciolo di privacy, anche per chi non se ne è curato.

