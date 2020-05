Clizia Incorvaia, "ripieghiamo sulla cul... tura": la foto del Lato B, da impazzire

12 maggio 2020 a

Ma che combina, Cliza Incorvaia? Fuoco e fiamme su Instagram per un suo ultimo scatto, in bikini, di spalle, dove l'ex concorrente del Grande Fratello senza troppe timidezze mette in mostra il suo fondoschiena, un lato B da urlo, perfetto e in bella vista. Ma non solo. Perché a corredo dell'immagine già di per sé abbastanza piccante, la Incorvaia aggiunge un commento... da censura: "Nel mezzo del cammin di nostra vita... ripieghiamo sulla CUL...tura!!”. Insomma, un "finissimo" gioco di parole per mettere in evidenza il suo Lato B. Ovviamente, si sprecano cuoricini e commenti dei fan adoranti, che mostrano di aver apprezzato la "prodezza social".

