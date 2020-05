Sossio Aruta, dramma dopo il GF Vip: "Così non riesco a vivere", il baratro economico

Francesco Fredella 15 maggio 2020 a

a

a

Sossio Aruta racconta il suo dramma. Dopo il Grande Fratello vip, una lunga parentesi televisiva nei programmi della De Filippi, dice di essere tornato al lavoro di sempre. “Continuo a vendere la frutta ma non posso sopravvivere così”, svela al settimanale Nuovo in un’intervista di fuoco. “Non so dove sbattere la testa, continuo a vendere la frutta al supermercato ma non posso sopravvivere così - racconta l’ex gieffino. Vorrei continuare a lavorare nel mondo del calcio come allenatore, ma è tutto fermo e non ho idea di quanto potrò portare avanti il mio progetto. Sono triste perché vorrei uscire insieme alla mia compagna Ursula e alla nostra figlioletta Bianca per portarla a giocare con la sabbia e a vedere il mare. Ma oggi anche le cose semplici non sono più possibili”. Per adesso Sossio non vede l’ora di riabbracciare i suoi figli maschi, Daniel Ciro e Diego. ”Vivono a Cervia e che ormai non vedo da mesi”, racconta l’ex calciatore.

Gf Vip, Sossio Aruta a nudo: "Sì, è il mio sogno da sempre". Appello a Mediaset?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.