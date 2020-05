Elisabetta Gregoraci, sogno in pizzo nero: scollatura monstre, una foto da morire

22 maggio 2020 a

a

a

"Ogni cosa a suo tempo ha il suo tempo". Una citazione di Fernando Pessoa con cuoricino tutto nero. Un messaggio un poco criptico, quello consegnato ai suoi seguaci da Elisabetta Gregoraci. Un messaggio postato su Instagram, in calce alla sua ultima fotografia mozzafiato. E sorvoloando sul significato di quelle misteriose parole, ci si può concentrare sulla meraviglia dell'immagine che vede proprio lei come protagonista. Un primissimo piano in cui la showgirl si mostra vestita con una magliettina in pizzo nero, con una scollatura generosissima che ne mette in mostra le forme. E i fan, ovviamente, apprezzano: una Gregoraci semplicemente meravigliosa.

