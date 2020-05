Cristina Plevani e Salvo Veneziano, dal Grande Fratello alla guerra in diretta. "Ma perché a 48 anni...?", e lei lo incenerisce

23 maggio 2020 a

Nervi tesissimi tra Cristina Plevani e Salvo Veneziano. I due finalisti della prima storica edizione del Grande Fratello (la bresciana la vinse) si sono scambiate "gentilezze" su Instagram. A cominciare è stato il siciliano, già espulso dall'ultimo Grande Fratello Vip per frasi sessiste: "Come mai non ha ancora messo su famiglia a 48 anni?". Una frase che non è andata giù a Cristina. "Mi fa piacere che questo argomento lo diverta molto e lo faccia ridere. Io non rido”.

In onda le foto di Pietro Taricone e Cristina Plevani crolla in lacrime Lascia lo studio in diretta / Video



"Sarà comunque un argomento interessante su cui confrontarmi con Marina La Rosa (nella prossima diretta Instagram. ndr), quindi prenderò il testimone e risponderò. Poi l’argomento Salvo per me sarà chiuso per sempre. P.s. Non ho mai avuto ascia di guerra alzata o qualcosa con Salvo. Ora si." E negli hashtag sottolinea come tra lei e Veneziano "non è mai esistita amicizia".

