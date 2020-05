Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, il primo incontro? "Più erotico di...", frasi da censura

Francesco Fredella 27 maggio 2020 a

Finalmente il bacio. Finalmente hanno consumato. Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, la super coppia del Grande Fratello vip, esce allo scoperto dopo l’attesa durante la quarantena. “Che poi l’attesa è più erotica dell’atto in sé”, racconta l’ex di Sarcina che si trova in Sicilia. “Che passione, sì, io mi sono emozionata ed è stato molto… è stato pazzesco, ha confermato tutto quello che avevo sentito già al primo bacio e…”, racconta al settimanale Chi.

Tra Paolo e Clizia sembra davvero amore. Allo stato puro. Senza barriere, senza differenza d’età. E i fan sognano. “Che dire? Ciao mamma e ciao pure a Rita”, continua Clizia mandando un sottile messaggio ad una ex concorrente del Grande Fratello vip. “Diciamo che da quel primo bacio io avevo già capito che c’era chimica fra noi due. Da quel primo bacio io ho subito sentito… ‘Hai capito tu Paolino il pariolino che mi sembrava tanto uno da Azione Cattolica’?”, continua la Incorvaia. “Come tutte le persone innamorate, appena finita la quarantena, ci siamo visti. Ma chi non avrebbe fatto così? Poi la sera dopo eravamo assieme in tv? Certo, eravamo ancora insieme. Finalmente insieme e lo saremo per molto tempo ancora, alla faccia delle malelingue”, conclude.

