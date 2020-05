Elisabetta Gregoraci, "provo a vestirmi": missione fallita, il seno così. Foto da pazzi

29 maggio 2020 a

Una fotografia incendiaria firmata Elisabetta Gregoraci. Una foto che ovviamente viaggia su Instagram, laddove l'ex di Flavio Briatore si mostra così come potete vedere qui sotto. Bellissima e sorridente come sempre, un paio di jeans e... soltanto il reggiseno a coprirla. Un reggiseno rosa ed assai striminzito, oltre che stretto. Il risultato? Una sorta di effetto-push-up che esalta ulteriormente le forme della Gregoraci, in posa maliziosa con mano in bocca. A corredo dell'immagine, scrive in inglese: "Questa mattina così... provando a vestirsi". Già, tentativo parzialmente fallito, per la gioia di tutti quanti i suoi followers.

