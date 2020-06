Belen Rodriguez, un primo piano per umiliare Stefano De Martino: ufficiale, è finita in tragedia

02 giugno 2020 a

Il dettaglio la dice lunga, anzi lunghissima. Si parla di Belen Rodirguez e della sua rottura, sempre più palese, con Stefano De Martino. Di che dettaglio si parla? presto detto. In una story su Instagram, la meravigliosa showgirl argentina si riprende la mano dove campeggia l'anello di diamanti che lui le aveva regalato quando si erano riconciliati, lo scorso anno. Ma, attenzione: il gioiello non si trova all'anulare, bensì all'indice. Anche la fede è scomparsa dalle dita di Belen. Insomma, altri due indizi pesantissimi. E, sinceramente, è difficile immaginare che la Rodriguez abbia deciso di dare in pasto ai suoi follower proprio le mani senza pensare a questo "dettaglio". Che lo abbia fatto apposta? Possibile, probabile: con De Martino pare avere proprio il dente avvelenato. Resta soltanto un grosso mistero: comprendere cosa diavolo sia successo tra loro due.

