Antonio Zequila, la sua nuova donna: "Confermo" e... mistero

Francesco Fredella 04 giugno 2020 a

Non è più single. Adesso c’è una nuova donna nella vita di Antonio Zequila. Dopo la fine della sua storia d’amore con Marina (che avrebbe dovuto sposare), Antonio - un vero sexy symbol - non perde tempo. E dice: “La mia fidanzata è qui con me. Stiamo andando qualche ora nella provincia di Viterbo, in una campagna di amici”. Quando gli telefoniamo, però, non vuole dire altri dettagli. Massima privacy per adesso. Antonio è tornato a sorridere con una nuova fiamma. “Le donne vanno trattate come un fiore”, ci risponde quando scherzosamente diciamo alla misteriosa ragazza (di cui ascoltiamo solo la voce al telefono) che è fortunata. Perché Zequila, da sempre, ha la fama dell’unico latin lover super romantico e rispettoso. Adesso mettiamoci sulle tracce di questa donna. Vi racconteremo tutto.

