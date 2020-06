Antonella Elia regina dei reality: dopo il GF Vip, pronta per Temptation Island con Pietro Delle Piane

05 giugno 2020 a

a

a

Ancora non ci sono notizie certe sulla messa in onda di Temptation Island Vip e Nip: uno dovrebbe andare in onda tra poche settimane, mentre l’altro presumibilmente a settembre. Secondo TvBlog, ci sarebbero già i nomi della prima coppia che dovrebbe prendere parte alla versione Vip: si tratta di Antonella Elia e del compagno Pietro Delle Piane, ancora insieme nonostante i “drammi” vissuti tra Grande Fratello Vip e le trasmissioni di Barbara d’Urso. Se la notizia fosse confermata, la Elia si dimostrerebbe sempre di più la regina dei reality: con lei il divertimento (e le polemiche) sono assicurate. Se poi ci aggiungiamo il compagno in un contesto come Temptation Island… allora Mediaset potrebbe aver fatto un colpaccio.

"Non sfascio famiglie". Antonella Elia e il fidanzato dalla D'Urso, la proposta di matrimonio salta in diretta: disastro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.