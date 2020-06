Gemma Galgani e Sirius paparazzati fuori dal Trono over. Lontani dalle telecamere... "questa è la prova"

05 giugno 2020 a

Colpo di scena in studio tra Gemma Galgani e Sirius, al secolo Nicola Vivarelli. Ma grosse sorprese anche lontano dalle telecamere del Trono Over di Uomini e donne. Dopo che in puntata il 26enne cavaliere ha spiegato di non aver voluto baciare in esterna la Dama di Torino (mentre lei non voleva avvicinarglisi troppo per paura del coronavirus), lui prima ha chiesto agli autori di poter restare in casa da solo senza telecamere con Gemma, quindi è stato pizzicato per strada insieme alla Galgani.

Non ancora in atteggiamenti intimi, ma il video subito condiviso sui social sarebbe la prova, secondo i sostenitori della possibile coppia, dell'interessamento genuino e disinteressato dell'ufficiale di Marina nei confronti della più stagionata signora.

