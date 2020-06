Belen Rodriguez, verità sulla sua storia d'amore: "È gay", c'è anche la conferma

06 giugno 2020 a

Belen Rodriguez rompe il silenzio dopo l'addio a Stefano De Martino. La showgirl racconta con ironia la verità sul ragazzo che le sta a fianco in questi difficili momenti, Mattia Ferrari. Quello che sembra il fidanzato è però solo presunto. "C’è il signor Mattia, il mio nuovo fidanzato, naturalmente, leggermente gay…", esordisce la Rodriguez su Instagram. A farle eco ci pensa il figlio Santiago "Proprio gay!". E ancora: "Sta truccando la Patty. È venuta proprio carina" continua Belen per poi essere interrotta dal figlio: "È brutta!". Immediato il rimprovero della mamma: "Non si dice" e a Mattia: "Niente, come make up artist ti hanno bocciato". Ferrari è molto noto nel campo della comunicazione e del marketing digitale ed è legato da tempo a Belen, anche solo se per amicizia.

