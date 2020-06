Giulia De Lellis e Andrea Damante insieme in vacanza: ecco dove sono stati pizzicati

Francesco Fredella 08 giugno 2020 a

a

a

Per Giulia De Lellis e Andrea Damante iniziano le vacanze. Ed è subito gossip. Destinazione Isola di Ponza. Lì soni arrivati, secondo rumors, dopo aver noleggiato una barca. Le prime foto insieme sui social fanno sognare i fan. I loro occhi brillano d’amore, proprio come un tempo. Proprio come quando erano al settimo cielo all’inizio di una storia che ha fatto parlare tutti. Poi la burrasca, ora è arrivato il sereno. Lieto fine. La De Lellis ha mollato Iannone ed è tornata da Damante.

Olivia Paladino da urlo e premier Conte, fuga e... paparazzata clamorosa: sapete dove li hanno beccati?

Adesso - che questo amore dopo un giro immenso è ritornato- tutto appare più limpido. I beniamini della tv, nati sotto i riflettori della De Filippi, sono sereni. Innamorati. Sognano e vivono, ora dopo ora, una storia bellissima. Forse mai finita. E i fan attendono la date delle nozze, che dovrebbero essere dietro l’angolo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.