Cecilia Rodriguez, gira voce che sia incinta: "Sei o sette chili in più", scherzo o realtà?

Cosa nascondono le forme morbide di Cecilia Rodriguez? Secondo i fan sembrerebbe ingrassata di qualche chilo. Un particolare che non sfugge ai più attenti sui social, dove Cecilia pubblica una foto in altalena. I fan hanno seguito la vacanza sul Lago insieme a Moser senza perdere nemmeno un istante. Una due giorni lampo, da favola, per staccare un po’ la spina dopo il periodo di quarantena. Intanto, secondo alcuni fan, la Rodriguez sarebbe in dolce attesa. Nessuna conferma, per carità. Ma l’indiscrezione già corre in Rete.

“Uno… sei… facciamo sette chili” scherza con l’amico Mattia Ferrari (che ormai è sempre presente in casa Rodriguez). C’è da dire, però, che Cecilia ha trascorso la quarantena in Trentino a casa d Ignazio Moser. Lì ha scoperto di essere una casalinga perfetta: Moser, infatti, in diretta tv ha raccontato le sue doti come cuoca. Sarà questo il segreto di qualche chilo in più o c’è altro? Cecilia, Ignazio e il resto dei Rodriguez si sono concessi un po’ di relax. Meritato. Intanto,sullo sfondo del loro amore resta il mistero delle nozze. Quando? Impossibili e saperlo, difficile stabilire una data. Ma una gola profonda ci rivela che presto arriverà il sì.

