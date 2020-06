Belen Rodriguez, orrore puro: "Voi donne latine...", la bestia che la minaccia per difendere De Martino

16 giugno 2020 a

Ormai siamo all'ossessione, all'insulto gratuito, alla minaccia. Contro Belen Rodriguez, di cui si continua a parlare per il gossip che segue la rottura con Stefano De Martino. Basta una foto in bikini a scatenare la vergogna, la violenza verbale. Già, perché la meravigliosa showgirl argentina si è mostrata in costume sui social. Il risultato? Gli haters si sono scatenati. "Ma vai a Napoli e fai la moglie, allora ha ragione lui", tuonava uno. E ancora: "Basta Belen ma fai qualcosa, stai sempre con sta famiglia al seguito ma riesci ogni tanto a fare le cose da sola. Ma dai!! Non sei l’unica donna che soffre per amore". Finita? Non proprio: "Le donne latine che si sposano con gli uomini del Sud Italia non capiscono mai il valore della famiglia di lui seppur loro pensano di fare tanto per la famiglia di lui". Insomma, tutti hanno una soluzione. Una vergogna. Tanto che Belen si è anche spaventata: "Sto iniziando ad avere paura", ha commentato la showgirl argentina.

