Maria Elena Boschi e Giulio Berruti paparazzati così: l'inquietante sospetto su queste foto

16 giugno 2020 a

a

a

Paparazzati ancora. Si parla di Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, coppia di fatto. Nel senso: sul fatto che siano una coppia non ci sono dubbi, non si capisce perché non siano ancora usciti allo scoperto. Ed ecco così piovere le ultime foto di Chi, il settimanale di Alfonso Signorini, che li mostra complici e sorridenti nel bel mezzo di una gita in moto al mare. Scatti che arrivano poco dopo quelli che li ritraevano a cena, al ristorante, a lume di candela. Ma su queste ultime foto, sugli scatti della coppia in moto, sorge qualche dubbio: le immagini sembrano posatissime, insomma difficile credere - e lo nota anche Dagospia - che siano state rubate da un paparazzo. Dunque, ci si chiede perché mai ancora non siano usciti allo scoperto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.