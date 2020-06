Belen Rodriguez, "ma quali corna". Bomba di Signorini: perché è finita con De Martino, davvero

17 giugno 2020 a

a

a

Belen Rodriguez e Stefano De Martino non sono più una coppia. Lo scrive anche il settimanale Chi. A detta del giornale edito da Mondadori e diretto da Alfonso Signorini la crisi tra Belen e Stefano sarebbe scoppiata per una questione di incompatibilità. Nessun tradimento o questioni legate alle famiglie. Modi troppo diversi di vivere la vita che li avrebbero allontanati e portati alla seconda rottura.

"Cose atroci". Belen? Stefano De Martino non perdona: "Tutto tra le mura di casa", la frase che sembra una pugnalata

Belen Rodriguez starebbe soffrendo parecchio per questa seconda rottura. Continua a vivere, nonostante la sofferenza e il dolore. Perché, a quanto pare, sarebbe stato Stefano a chiudere di nuovo il matrimonio. Più misterioso De Martino che, lanciatissimo in tv grazie a programmi di successo come Made in Sud e Stasera tutto è possibile, ha scelto di non parlare più della sua vita privata.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.