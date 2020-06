Jasmine Carrisi, "quella domanda": donne, un esame tostissimo per la figlia di Al Bano e Lecciso

Francesco Fredella 17 giugno 2020 a

a

a

A Cellino, quartier generale di Al Bano, ieri sera fino a notte fonda Jasmine Carrisi ha studiato per la prova d’esame che ha sostenuto oggi. “Era tranquilla”, racconta sua madre Loredana Lecciso, legata da anni ad Al Bano. Ora Jasmine è più tranquilla. Ha concluso la Maturità con il maxi-orale al liceo di Lecce e può godersi un po’ di relax. Meritatissimo. “Mi hanno chiesto la figura della donna. Ho parlato molto”, racconta Jasmine. Al telefono c’è anche Loredana. “Tutti noi in famiglia eravamo un po’ sulle spine. È la prima prova importante. Ma è andata bene e siamo tutti felici adesso”, racconta.

Da pochi giorni Jasmine ha esordito nel mondo della musica con un brano che s’intitola Ego. Un sound giovanile, che sta spopolando in Rete. “Tra pochi giorni sarà pronto anche il videoclip”, continua la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. Adesso anche loro possono brindare al nuovo successo di Jasmine: Maturità presa. Sullo sfondo l’università, ma il mondo del cinema e della tv la sta corteggiando. Al telefono, poi, la Lecciso e Jasmine parlano di nonno Fulvio (il padre di Loredana): “Ha fatto per anni il prof di Lettere, ma di nascosto studiava Medicina all’università. Si è laureato con il massimo ed ha lasciato la scuola per diventare dottore”.

Al Bano Carrisi demolisce Giuseppe Conte: "Una vita senza musica?", premier da cacciare

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.