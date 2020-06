Belen Rodriguez, lo sfogo rubato di De Martino: "Solo per Santiago", pietra tombale sull'argentina

19 giugno 2020 a

La storia tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è giunta ormai al capolinea. A confermare i rumors ci pensa il settimanale Chi che cita alcuni amici del ballerino. Sono stati loro infatti a confidare quanto detto dal conduttore di Made in Sud. L'ex ballerino di Amici ha ribadito che il centro dei pensieri della coppia resta Santiago, il figlio. Non solo, perché sempre per Chi il ballerino avrebbe confessato di aver vissuto un rapporto altalenante con Belen, ma che per il bene del bambino resteranno sempre una famiglia anche se dovessero separarsi di nuovo.

I due non si vedono da aprile, quando - dopo una presunta accesissima lite - De Martino sarebbe tornato a Napoli, mentre la showgirl sarebbe rimasta a Milano. Ancora però nessuno ha confermato le indiscrezioni, preferendo appellarsi alla privacy.





