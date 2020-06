Belen Rodriguez paparazzata così, la conferma di una scelta drastica: come vuole cancellare Stefano De Martino

20 giugno 2020 a

Rottura profonda, traumatica, definitiva, quella che si è consumata tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Ora l'ultima, inequivocabile, prova. La showgirl argentina è stata infatti paparazzata mentre lasciava l'attuale casa di Milano insieme all'inseparabile amico, Mattia Ferrari, e a un agente immobiliare. Già, Belen avrebbe deciso di cercare un altro appartamento a Milano da condividere col figlio Santiago. Insomma, è determinata a lasciare la casa in cui viveva con De Martino: troppi ricordi, troppo dolore, anche se continuano ad essere misteriosi i motivi dell'addio. Per certo, c'è stato un evento traumatico. Infine, dalle ultime paparazzate si nota anche come Belen Rodriguez non indossi più la fede al dito: la storia con Stefano, insomma, è morta e sepolta.

