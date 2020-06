Elisabetta Gregoraci, lingua birichina e occhio allo slip: il dettaglio da impazzire

20 giugno 2020 a

Spiaggia, sole, mare e lusso. Direttamente da Forte dei Marmi, teatro del suo sabato di relax, arriva questa foto irriverente di Elisabetta Gregoraci. Irriverente e molto, molto seducente. La showgirl ed ex di Flavio Briatore si mostra in Versilia così come la potete vedere qui sotto. Occhiali da sole, addominale scolpito, lingua fuori dalla bocca un poco birikina e un bikini nero, i cui slip sembrano fatti con inserti di corda. Il fisico è semplicemente pazzesco, perfetto, da fare invidia alle ventenni. Insomma, una Elisabetta Gregoraci sempre al top.

