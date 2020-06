Sonia Bruganelli, orrore puro per questa foto: "Cafona, burina, fai dimagrire i tuoi figli"

21 giugno 2020 a

a

a

Provate a indovinare chi finisce nel mirino del web? Sempre lei, Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis per cui non vi è pace-social. A scatenare gli haters l'ultima foto che ha pubblicato su Instagram: "Nuovi arrivi in casa SLTV", scrive in calce allo scatto, nel quale si vedono acquisti e regali appena arrivati a casa della moglie di Bonolis. Tra le buste, eccone una di Louis Vuitton e una di Gucci. Insomma lusso sfrenato. E per lei, secondo gli haters, questo lusso sfrenato è vietato. In molti utenti, così, si sono scatenati con una violentissima pioggia di insulti: "Comprati un manuale di umiltà", scrive uno. "Sei una cafona e una burina. Ti sei arricchita sulle spalle degli altri. Fai l’unico lavoro che si addice ad un’ignorante come te", aggiunge un'altra belva. Addirittura tirano in ballo i figli: "Invece di pensare a scartare i regali perché non pensi a portare i tuoi figli da un bravo dietologo?". Il consueto e puro orrore.

"Solo una gran botta di c***". A Sonia Bruganelli leggono gli insulti dei telespettatori in diretta, lei reagisce: "I non ricchi..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.