L'ex moglie di Gigi D'Alessio: "Come è nata la storia con Anna Tatangelo?", confessione scomodissima

I due, Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio, recentemente si sono nuovamente detti addio. E ora, a parlare dell'inizio della loro storia, ecco Carmela Barbuto. Di chi si tratta? Dell'ex moglie di D'Alessio, la quale 15 anni dopo la fine del matrimonio rompe il silenzio. La donna, che sposò D'Alessio nel 1986, l'anno in cui nasceva la Tatangelo, e che con lui ebbe tre figli, rivela che a rovinare la loro storia fu il successo che travolse D'Alesso. E la Tatangelo arrivò proprio in quel momento, in quel frangente, quando - spiega la Barbuto - le cose tra i due già non andavano bene. E insomma, la Tatangelo diede il colpo di grazia. Ora, anche Gigi e Anna non stanno più insieme. Lei avrebbe un flirt con un suo chitarrista, mentre lui è stato recentemente avvistato in dolce compagnia.

