George Clooney e Amal Alamuddin "nel giro degli scambisti": in crisi coniugale, la voce più piccante

Roberto Alessi 28 giugno 2020 a

a

a

Da loro nessuno se lo aspettava. Invece pare che tiri aria di crisi tra George Clooney e Amal Alamuddin. Il divo più glamour di Hollywood e l'avvocato dei diritti umani, sposati con una cerimonia davvero da fiaba nella nostra Venezia sei anni fa e da tre anni genitori dei gemelli Ella e Alexander, pare siano già «separati in casa».

“Quanto caz***o mi piace vedere…”. Prego? Belen Rodriguez sbotta: la (clamorosa) frase cucita su misura per De Martino. Ce l'ha con lui?

A lanciare la "bomba" è stato il giornale americano National Enquirer, che ha detto che la coppia sarebbe entrata nel «giro degli scambisti» per ridare un po' di verve al legame un po' appassito. Rivelazioni smentite in modo non ufficiale dagli amici intimi di Amal e Clooney che avrebbero definito fake news il loro avvicinamento a "locali di scambisti". Continuano a rimbalzare però le voci di una crisi di coppia, alcuni addirittura parlano di ipotesi di divorzio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.