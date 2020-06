Belen Rodriguez, weekend caldissimo sul lago di Como in compagnia molto intima. La foto in piscina: il bikini "sparito"

29 giugno 2020 a

Un "caldissimo" weekend sul lago di Como per Belen Rodriguez. Fuggita dall'afa di Milano e dalle amarezze per la crisi coniugale (pare, ormai irreversibile) con Stefano De Martino, la showgirl argentina si è rifugiata in un buen retiro insieme al fratello Jeremias e a un gruppo molto intimo di amici (tra cui, new entry, l'ex tronista di Uomini e donne Salvatore Angelucci in compagnia della fidanzata) e si è dilettata ad ammaliare i followers su Instagram con una manciata di foto da sogno.

Molto ha fatto "chiacchierare" lo scatto posteriore mentre gioca a biliardo, ma Belen ha entusiasmato anche con le classiche pose statuarie a bordo piscina o appoggiata a un albero con visa lago.

Gli occhi degli appassionati, però, erano sulle curve. Sue, non i tornanti.

