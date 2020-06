Stefano De Martino e Belen, la "scappatella con la collega più anziana". Gelo a Made in Sud: "Ma davvero?"

30 giugno 2020 a

Ancora imbarazzo per Stefano De Martino a Made in Sud. Il fronte Belen Rodriguez è ormai un classico di Peppe Iodice, il comico che è solito incalzare il conduttore chiedendogli conto del suo status sentimentale. Il gossip imperversa, con voci (smentite da tutti gli interessati) di un flirt tra l'ex ballerino di Amici e una ex ballerina proprio del comedy show di Raiude, Maria Rosaria Leone. Ma Iodice punzecchia il presentatore riferendosi a una sua presunta liaison con una collega presentatrice più anziana di lui: "Non vorrei fare gossip, ma una domanda te la devo fare… ma davvero ti piacciono le vecchiarelle?.Fai il zuzzusiello? Chi è questa conduttrice? Dai su…". Secca la replica di Stefano, sempre molto abbottonato sul lato privato: "Sono fake news, tu non devi leggere il web". Caso chiuso, almeno fino alla prossima puntata.

De Martino nel ciclone: il gossip travolge Made in Sud. "Non c'entro nulla”. L'ex ballerina parla di Stefano

