Tina Cipollari, dietro il dimagrimento record non solo la dieta: "In crisi dopo la quarantena"

Dietro il dimagrimento da record di Tina Cipollari non c'è solo una dieta in grado di farle perdere 20 chili in pochi mesi, ma anche qualche pena d'amore. L’opinionista storica di Uomini e Donne, nemica giurata di Gemma Galgani al Trono Over, secondo il settimanale Nuovo Tv sarebbe in crisi con il fidanzato, il ristoratore fiorentino Vincenzo.

Uomini e donne, Tina Cipollari choc contro Gemma: "Una nonna che col nipote...", gelo in studio

I due fanno coppia fissa da 2 anni (Tina in precedenza è stata sposata con Kikò Nalli, già visto al Grande Fratello) ma complice la quarantena separata (lei a Roma, lui a Firenze) il loro rapporto sarebbe ora a rischio. Si fannno sentire, insomma, i 3 mesi di lontananza forzata. "Con Vincenzo - ha ammesso Tina - ci sentiamo spesso al telefono e ogni tanto facciamo anche qualche videochiamata ma nemmeno tante: avendo i miei tre figli a casa con me, ho una vita piuttosto impegnata e, grazie a Dio, non conosco la noia", L’ultima foto sul profilo Instagram del ristoratore risale al 14 febbraio, San Valentino. Un segnale?

