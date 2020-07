Pietro Taricone e Cristina al Grande Fratello, "rapporti occasionali davanti alle telecamere": la Plevani insorge

Francesco Fredella 01 luglio 2020 a

a

a

Impossibile dimenticare Pietro Taricone e Cristina Plevani. Prima edizione del Grande Fratello, quella storica. Quella che ha segnato una una lunga serie di reality. Tra la Plevani e Taricone, all’epoca giovanissimi, ci fu un flirt diventato celebre. Tutto davanti alle telecamere. Adesso la Plevani, che è scomparsa da un po’ dalle scene televisive, rompe il silenzio. E tuona rispondendo ad un utente che scrive: “Ci sono persone che hanno rapporti occasionali sotto le telecamere e donne che fanno questo. A ciascuno la sua diversa percezione dell’altro”.

In onda le foto di Pietro Taricone e Cristina Plevani crolla in lacrime Lascia lo studio in diretta / Video

Il commento, a quanto pare, sembrerebbe diretto a Cristina e Pietro (scomparso da dieci anni a causa di un incidente col paracadute). “Occasionale’, termine errato. Solo per correttezza. Poi di me puoi pensare quello che vuoi”, puntualizza la Plevani ripercorrendo la notte d’amore con Taricone (re per antonomasia del Grande Fratello). Nessuno dimentica quel drammatico incidente a Terni. Taricone, che aveva debuttato come attore, viveva in quegli anni viveva una storia d’amore con Kasia Smutniak (dal loro amore nacque Sophie).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.