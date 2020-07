Cristiano Malgioglio, il raptus: urla selvagge prima di salire in aereo

Francesco Fredella 01 luglio 2020 a

a

a

Cristiano Maglioglio urla prima del decollo. Caos in aeroporto. Il cantante e paroliere va su tutte le furie. Da nostre indiscrezioni, pare che Maglioglio sia molto arrabbiato: chiede maggiori spiegazioni sulla mancanza del distanziamento sociale in aereo (dove, come sapete, è possibile decollare a pieno carico di passeggeri). Cristiano - secondo rumors - avrebbe urlato prima di salire a bordo: “Perché devo sedere gomito a gomito con uno sconosciuto?”. Ma la risposta della compagnia aerea sarebbe stata chiara: “Le regole non prevedono in aereo il distanziamento”. Allora, Cristiano avrebbe continuato ad urlare. Senza abbassare la mascherina e munito di guanti. L’assistente di Maglioglio, che lo segue in tutti i viaggio, alla fine l’ha convinto a salire a bordo. Decollo. Ma cosa sarà successo durante il volo nei cieli italiani? Malgioglio sembra che voglia maggiori spiegazioni dal Ministro della Salute Speranza e dai virologi. il resto è storia di questi giorni.

